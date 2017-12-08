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Öğrencilere ideolojinizi aşılamayın!

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Öğrencilere ideolojinizi aşılamayın!
Fatsa'da okulları ziyaret eden ve öğrencilerle sohbet eden Vali Yavuz, "Eğitim çok önemlidir. Bu anlamda eğitimcilere çok iş düşüyor. Eğitimcilerden ricam, ideolojinizi öğrencilere aşılamayın" dedi

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu'nun Fatsa İlçesi'ne gelerek, bir dizi incelemelerde bulundu. İlk olarak Kızılay tarafından yapılan anaokulunu ziyaret eden Vali Yavuz, inşaat alanını inceledi. Daha sonra Dumlupınar Okulu'na giden Yavuz, burada bir sınıfa girerek öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilerin istek ve taleplerini değerlendiren Vali Yavuz, sonrasında öğretmenlerle toplantı gerçekleştirdi.

Vali Seddar Yavuz, "Devlet hiçbir zaman vatandaşına zarar verecek şeyler yapmaz. Akıl tutulmasına girenler bunu halen çözemediler. Eğitimcilerden ricam, ideolojinizi öğrencilere aşılamayın. Öğrenciler kendi ideolojilerini kendileri oluştursunlar. Fikir sahibi olmayan kişiler holigan olurlar. Türkiye’de bu tür insanlar yeterince var. Bizim düşünen, sorgulayan beyinlere ihtiyacımız var" dedi. Vali Yavuz, okul ziyaretinden sonra Fatsa Kızılay Şube Başkanlığı'na giderek, Başkan Erdi Şevketoğlulları’ndan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Vali Yavuz'a, Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, Ordu İl Milli Eğitim Müdürü Şaban Karataş, Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, Fatsa Kızılay Şube Başkanı Erdi Şevketoğulları ve daire amirleri eşlik ettiler. HHALK / FATSA

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