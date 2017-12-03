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Öğrencilere 'kariyer' planlaması anlatıldı

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Öğrencilere 'kariyer' planlaması anlatıldı
Kırıkkale'deki Fen Lisesi'nde eğitim gören öğrencilere yönelik gerçekleştirilen seminerde, 'geleceğe yönelik hedefler ve kariyer planlamanın' önemi anlatıldı

Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunulan 'Kayıtlı İstihdamı Teşvik Ediyor' projesi başarılı bulunarak, uygulanmaya başlandı. Proje ile Nevşehir, Aksaray, Kırıkkale ve Kırşehir illerinde iş gücü piyasasında faaliyet gösteren kurumlar arasında işbirliği ve kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi yoluyla kayıtlı istihdamın teşvikine katkı sağlamak ve kayıtlı istihdam bilincinin yerleştirilmesi amaçlanıyor.

FEN LİSESİ DE YER ALIYOR
Proje kapsamında bu illerde öğrenim gören dört yüz orta öğretim öğrencisi bu projenin hedef kitlesini oluştururken, Kırıkkale Fen Lisesi de Kırıkkale'yi temsilen bu projede yer alıyor. Bu bağlamda Kırıkkale Fen Lisesi'nde bir bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Cingöz, Ahiler Kalkınma Ajansı Kırıkkale Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Abdullah Özbaş, Okul Müdürü Nusret Kılıç, öğretmen ve öğrenciler katıldı. 

'Geleceğime Kayıtsız Kalmıyorum, Kariyerimi Planlıyorum' temasının işlendiği toplantıda, kariyer planlamanın önemi üzerinde duruldu. Toplantı, öğrencilerin sorularına verilen cevaplarla son buldu.

İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE 

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