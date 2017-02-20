Öğrencilere Kırtasiye Desteği

Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Genç Girişimciler Kurulu tarafından 2017 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan sosyal sorumluluk projeleri kapsamında...

Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Genç Girişimciler Kurulu tarafından 2017 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Özalp ilçesindeki Gültepe İlköğretim Okulundaki 120 öğrenciye kırtasiye desteği verildi.

Genç Girişimciler Kurulu Başkanı E. Görsel Görmen, Başkan Yardımcısı M. Seyhan Demir, kurul üyesi Sezer Bayramoğlu ve projenin destekçilerinden olan Ada Ahşap yetkilisi M. Ferit Calan, okul idaresi tarafından karşılandı. Genç Girişimciler Kurulu Başkanı E. Görsel Görmen, kurulun en çok önem verdiği konunun eğitim olduğuna değinerek, burada 120 öğrencinin mutluluğunun çok önemli olduğunu, gelecekte bu öğrencilerin ekonomiye, bilime, teknolojiye, girişimciliğe ve sosyal yaşama yön vereceğini kaydetti. Görmen, Van Ticaret ve Sanayi Odasının da desteği ile benzer birçok projeye imza attıklarını belirterek, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Gürpınar ilçesinde de belirlenen bir okula kütüphane yapılacağını ve kitap desteği sağlayacaklarını ifade etti.

Öğrencilerle yapılan sohbetin ardından kırtasiye malzemeleri dağıtıldı.