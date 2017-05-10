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Öğrencilere ortak sınav

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Öğrencilere ortak sınav
Türkiye'de bir ilk gerçekleştirilerek Samsun'da 9. sınıflara yönelik coğrafya ve matematik derslerinde ortak sınav yapıldı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kentteki resmi ve özel tüm lise öğrencilerine yönelik sınav aynı anda gerçekleştirildi. Öğrencilere 40 dakika süre verilen sınavda soru kitapçıkları A ve B grubu olarak düzenlendi. Sınav yapılan branşlardaki öğretmenler sınav salonlarında görevlendirilmedi.

Uygulamanın başarılı olması halinde 2017-2018 eğitim öğretim yılında tüm derslerde ortak sınav yapılması planlanıyor. İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Tekkeköy Necati Akçağlılar Anadolu Lisesi'nde uygulamanın Türkiye'yede ilk kez Samsun'da yapıldığını söyledi.

SAMSUN'DA BİR İLK OLDU
Samsun'da 175 lisede 9. sınıfta öğrenim gören 19 bin 829 öğrencinin coğrafya ve matematik derslerinden sınava tabi tutulduğunu anlatan Esen, şunları kaydetti: "Sınav soruları, Türkiye birincisi seçilen 'Adım Adım Başarı' projemizin soru hazırlama biriminde görevli öğretmenlerimiz tarafından hazırlandı. Cevapların işaretlendiği optik formları müdürlüğümüz tarafından hazırlanan program sayesinde hızlı şekilde okutacağız. Sınav sonuçlarını en kısa sürede öğrencilerimizin yazılı sınav notu olarak e-okul sistemine aktaracağız. Uygulama ile ilimizde soruların hazırlanması ve sonuçlarının yine kendi sistemimizle okutulması yönünden Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmiş oluyoruz."

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