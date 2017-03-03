Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Adatepe ilköğretim Okulunda okuyan öğrencilere sivil savunma tatbikatı yaptırıldı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Adatepe ilköğretim Okulunda okuyan öğrencilere sivil savunma tatbikatı yaptırıldı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Adatepe köyünde eğitim-öğretime devam eden Adatepe ilköğretim okulunda sivil savunma tatbikatı yapıldı. Çardak Belediyesi itfaiye ekipleri yardımıyla öğrenciler tarafından sivil savunma, ikaz alarm tatbikatı ve personel tahliye tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi. Okul Müdürlüğünden yapılan açıklamada " Öğretmen ve öğrencilerimiz okul binasını terk ederek bahçemizdeki toplanma alanına yöneldi. Ardından Çardak Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sembolik olarak binada mahsur kalan personel kurtarıldı ve çıkan yangına müdahale edildi. Öğrencilerimize acil durum ve afetlerde bilinçli bir şekilde hareket etmelerini öğretmeye çalıştığımız tatbikatımız da bizlere destek veren Çardak Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.