Öğrencilere Yeni Dönem Sınav Sistemi Anlatıldı

Öğrencilerin geleceğe en iyi şekilde hazırlanması için önemli eğitim çalışmalarına imza atan Manisa Büyükşehir Belediyesi, yeni sınav sistemiyle...

Öğrencilerin geleceğe en iyi şekilde hazırlanması için önemli eğitim çalışmalarına imza atan Manisa Büyükşehir Belediyesi, yeni sınav sistemiyle ilgili gençlerin akıllarındaki soru işaretlerinin kalkması adına seminer düzenledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen "Yeni Dönem Sınav Sistemi" adlı seminer, Kültür Merkezi Lale Salonu'nda gerçekleşti. Seminere, MABEM yöneticileri, öğretmenleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Öğretim Görevlisi Hakan Yıldız, Öğretim Görevlisi Songül Yasemin Özgün, Öğretim Görevlisi Betül Özkul ve MABEM Rehberlik Öğretmeni Binay Öztürk'ün konuşmacı olarak yer aldığı seminerin moderatörlüğünü, Manisa Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Şube Müdürü Yonca Ekmekçi yaptı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ilk olarak katılımcılara Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri (MABEM) ile ilgili sunum gerçekleştirildi. Yeni sınav sisteminde kaygılanacak bir durumun olmaması yönünde hem öğrencilere, hem de velilere önemli görevlerin düştüğünün belirtildiği seminerde, yeni sınav sistemlerinin detayları anlatıldı. Sunumlar ve karşılıklı soru-cevaplarla zenginleştirilen seminerde, öğrenciler akıllarındaki soru işaretlerini konuşmacılara iletti. Seminer sonunda katılımcılar, seminerin düzenlemesinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.