  • BIST 107.921
  • Altın 154,062
  • Dolar 3,8353
  • Euro 4,5054
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 5 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 12 °C
  • Sinop 13 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 7 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 11 °C

Öğrencilere Yeni Dönem Sınav Sistemi Anlatıldı

» »
Öğrencilere Yeni Dönem Sınav Sistemi Anlatıldı
Öğrencilerin geleceğe en iyi şekilde hazırlanması için önemli eğitim çalışmalarına imza atan Manisa Büyükşehir Belediyesi, yeni sınav sistemiyle...

Öğrencilerin geleceğe en iyi şekilde hazırlanması için önemli eğitim çalışmalarına imza atan Manisa Büyükşehir Belediyesi, yeni sınav sistemiyle ilgili gençlerin akıllarındaki soru işaretlerinin kalkması adına seminer düzenledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen "Yeni Dönem Sınav Sistemi" adlı seminer, Kültür Merkezi Lale Salonu'nda gerçekleşti. Seminere, MABEM yöneticileri, öğretmenleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Öğretim Görevlisi Hakan Yıldız, Öğretim Görevlisi Songül Yasemin Özgün, Öğretim Görevlisi Betül Özkul ve MABEM Rehberlik Öğretmeni Binay Öztürk'ün konuşmacı olarak yer aldığı seminerin moderatörlüğünü, Manisa Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Şube Müdürü Yonca Ekmekçi yaptı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ilk olarak katılımcılara Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri (MABEM) ile ilgili sunum gerçekleştirildi. Yeni sınav sisteminde kaygılanacak bir durumun olmaması yönünde hem öğrencilere, hem de velilere önemli görevlerin düştüğünün belirtildiği seminerde, yeni sınav sistemlerinin detayları anlatıldı. Sunumlar ve karşılıklı soru-cevaplarla zenginleştirilen seminerde, öğrenciler akıllarındaki soru işaretlerini konuşmacılara iletti. Seminer sonunda katılımcılar, seminerin düzenlemesinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Öğrenciler Yaptıkları Kodlamayla Robotları Dans Ettirdi09 Aralık 2017 Cumartesi 12:23
  • Geleceğin Aşçıları Yetişiyor09 Aralık 2017 Cumartesi 12:18
  • Rektör Bağlı, Japonya Büyük Elçiliği Ödül Törenine Katıldı09 Aralık 2017 Cumartesi 12:03
  • Tegv’de ‘İnsan Hakları Ve Demokrasi’ Semineri09 Aralık 2017 Cumartesi 12:03
  • Ankara’da Arakan Semineri09 Aralık 2017 Cumartesi 11:58
  • Çoşkun, “Sorunlara Yönelik Çözümler Üretiyoruz”09 Aralık 2017 Cumartesi 11:43
  • Özel Öğrenciler Üniversiteli Olma Heyecanı Yaşadı09 Aralık 2017 Cumartesi 11:03
  • Unvanda Yükselen Akademisyenlere Cübbeleri Giydirildi09 Aralık 2017 Cumartesi 11:03
  • Kocaeli’de Mahallelerde “Afetlere Hazırlık Eğitimi” Sürüyor09 Aralık 2017 Cumartesi 10:58
  • Velilelere Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi09 Aralık 2017 Cumartesi 10:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti