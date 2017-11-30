Öğrencilere Yönelik Mevlid Kandili Programında Buluştu

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş tarafından Mevlid Kandili dolayısıyla öğrencilere yönelik "Peygamberimi Öğreniyorum" programı düzenlendi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş tarafından Mevlid Kandili dolayısıyla öğrencilere yönelik "Peygamberimi Öğreniyorum" programı düzenlendi.

Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda Hüseyin Goncagül çocuk ilahileri okurken, Ümit Kaplan da gösterileriyle sahne aldı. Program kapsamında Hacivat-Karagöz gösterisi ve kukla gösterisi yapılırken öğrenciler programda hem eğlendi hem de Hz. Muhammed'in (SAV) hayatını öğrendi.