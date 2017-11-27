Öğrencileri Ağız Ve Diş Sağlı Seti

Denizli'nin Çivril ilçesi'nde öğrencilere diş macunu ve diş fırçası dağıtıldı.

Denizli'nin Çivril ilçesi'nde öğrencilere diş macunu ve diş fırçası dağıtıldı.

Çivril Belediyesi ve Çivril İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 21-27 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası nedeniyle ilkokul ve ortaokul öğrencilerine diş macunu ve fırçası dağıtıldı. Diş macunu ve diş fırçası dağıtımına Çivril Belediyesi Başkanı Gürcan Güven ve İlçe Sağlık Müdürü Şerafettin Kuruoğlu da katıldı. Programda Belediye Başkanı Gürcan Güven, kendisinin de bir hekim olduğunu belirterek, diş ve ağız sağlığının ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Ağız ve Diş Sağlığı bilincinin insanlar üzerinde artırılması gerektiğini söyleyen Güven, ihmal edilmesi takdirde daha ciddi hastalıklara yol açabileceğini belirtti.