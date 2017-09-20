Öğrencileri Hedef Alan Zehir Tacirlerine Suçüstü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ilkokul etrafında dolaşarak öğrencilere uyuşturucu satmak isteyen iki kişi, Emniyet ekiplerince suçüstü yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ilkokul etrafında dolaşarak öğrencilere uyuşturucu satmak isteyen iki kişi, Emniyet ekiplerince suçüstü yakalandı. Şahısların üzerlerinde yapılan aramada 120 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından Kaşıkçıoğlu İlkokulu çevresinde gerçekleştirilen uygulama esnasında durumlarından şüphelenilen iki kişi takibe alındı. F.U. ile İ.K., ekiplerin takibi esnasında, öğrencilere uyuşturucu madde satmak isterken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şahısların üzerlerinde yapılan aramada 120 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Eğitim öğretim döneminin başlaması ile birlikte öğrencileri hedef alan tacirler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler. Erkek F.U. tutuklanırken, kadın İ.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı