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Öğrencileri İçin Sosyal Medyada Kampanya Başlattı

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Öğrencileri İçin Sosyal Medyada Kampanya Başlattı
Şanlıurfa'nın Siverek İlçesinde merkeze 45 km uzaklıkta bulunan Altın Ahır köyünde 24 kişilik birleştirilmiş sınıfta eğitim veren Saliç Aktaş öğrencileri...

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesinde merkeze 45 km uzaklıkta bulunan Altın Ahır köyünde 24 kişilik birleştirilmiş sınıfta eğitim veren Saliç Aktaş öğrencileri için sosyal medya aracılığı başlattığı kampanya çerçevesinde okulunun ve öğrencilerinin çeşitli eksikliklerini tamamlıyor.

Sosyal medya aracılığı ile arkadaşlarına ulaşarak sınıf zeminini halı ile kapladıktan sonra, sürekli kesilen elektrik nedeni ile okula jeneratör alarak öğrencileri için sıcak bir sınıf ortamı sunan Aktaş daha sonra öğrencileri için kırtasiye, giyim, ayakkabı, spor malzemeleri ve çeşitli hobi ürünlerini sosyal medyadan arkadaşları aracılığı ile öğrencilerine ulaştırıyor.

Kendisi spor ile uğraştığı için öğrencilerini ders dışında spora teşvik eden Saliç öğretmen, son olarak yine sosyal medya aracılığı ile öğrencilerine badminton raketleri alarak öğrencilerinin sosyal yönlerini geliştirmeye çalışıyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Saliç Aktaş şunları kaydetti. "Öğretmenlik mesleğini seviyorum ve öğrencilerimin mutluluğunu görünce daha çok bağlanıyorum mesleğime. Köy okuluna ilk atandığımda okulun fiziki ortamı öğrenciler için çok sağlıklı değildi. Bende öğrenciler için ne yapacağım diye düşünürken sosyal medyadan arkadaşlarıma ulaşmaya karar verdim. Ulaştığım her arkadaşım beni geri çevirmedi hatta sağ olsunlar onlarda başkalarına ulaştılar. Önce öğrenciler için kışlık mont ve bot temin ettik, sonrasında sınıfımız için halı aldık daha sonra kırtasiye malzemeleri aldık. Köyde sürekli kesilen elektrik nedeni ile sağlıklı ders işleyemiyorduk okulumuz için jeneratör aldık. Hatta Okulumuzun su şebekesi olmadığı için bize hazır su veren hayırseverlerimiz bile oldu. Yani anlayacağınız bitirdiğimiz her eksiklik sonrası bir diğerini tamamladık. Sosyal medyadan yardımlarıma sürekli karşılık veren arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum çünkü onların bağışları olmasaydı hiçbirini yapamazdık" diye konuştu.

Öğrencileri İçin Sosyal Medyada Kampanya Başlattı

Öğrencileri İçin Sosyal Medyada Kampanya Başlattı

Öğrencileri İçin Sosyal Medyada Kampanya Başlattı

Öğrencileri İçin Sosyal Medyada Kampanya Başlattı

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