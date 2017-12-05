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Öğrencileri sevindiren yardım

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Öğrencileri sevindiren yardım
Ordu Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının girişimleriyle LC Waikiki firmasınca gönderilen hediye giysiler, öğrencileri sevindirdi.

LC Waikiki firması tarafından Ordu'daki öğrenciler için gönderilen ve yaklaşık 436 bin lira değerindeki 19 bin 440 elbise, 6 bin 783 mont ve kaban, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirlenen öğrencilere teslim edildi. 

Öte yandan, Türk Kızılayı İstanbul Merter Şube Başkanlığı tarafından temin edilen 3 bin 184 giysi de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirlenen öğrencilere verildi. 
Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelindeki tüm okullarda ihtiyacı olan öğrencilerin başta giysi olmak üzere eğitime yönelik diğer tüm ihtiyaçlarının, Vali Seddar Yavuz’un talimatları doğrultusunda il ve ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından karşılandığı kaydedildi.

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