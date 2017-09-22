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Öğrencileri Zehirleyen Uyuşturucu Tacirleri Yakalandı

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Öğrencileri Zehirleyen Uyuşturucu Tacirleri Yakalandı
Antalya'da okul çevresi ile turizm bölgelerinde uyuşturucu sattığı iddia edilen 5 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Antalya'da okul çevresi ile turizm bölgelerinde uyuşturucu sattığı iddia edilen 5 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Aralarında evli bir çiftin de bulunduğu şüphelileri yakınlarının "korkmayın" diyerek teselli etmesi ise dikkat çekti.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, okul çevreleri ile turizm bölgelerinde uyuşturucuya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Topçular ve Kundu bölgelerine operasyon düzenleyen ekipler, turizm işiyle uğraştığı öğrenilen H.A. ile F.K. isimli şüphelilerin bulundukları mekana baskın düzenledi. Ekipler, iş yerinde 1 kilo 400 gram esrar ile 11 kök Hint keneviri ele geçirdi. Kızıltoprak ve Gebizli mahallerinde bulunan okulların çevresinde de çalışma başlatan polis, Kızıltoprak Mahallesi'ndeki bir lisenin çevresinde uyuşturucu sattığı iddia edilen S.G. ve G.G. isimli evli çifti gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 45 paket eroin maddesi bulundu. Ekipler, Gebizli Mahallesi'nde ise başka bir lisenin çevresinde uyuşturucu madde sattığı iddia edilen A.Ü. şahsı gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinden 15 paket eroin çıktı.

Şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilirken, adliye bahçesindeki yakınlarının ise "korkmayın" diyerek zanlıları teselli etmeye çalıştığı görüldü.

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