Öğrencilerin 7 Saatlik Zorlu Yürüyüşü

Muş'un Üçevler köyündeki öğrenciler yolların kardan kapanması nedeniyle kent merkezindeki okula gelebilmek için 27 kilometrelik yolu 7 saat yürüyerek...

Muş'un Üçevler köyündeki öğrenciler yolların kardan kapanması nedeniyle kent merkezindeki okula gelebilmek için 27 kilometrelik yolu 7 saat yürüyerek tamamladı.

Merkeze bağlı Üçevler köy yolunun kar yağışından dolayı kapanması öğrenciler için çileye dönüştü. Köyden kendi imkanlarıyla çıkan 12 öğrenci, 27 kilometrelik yolu 7 saatte yürüyerek ancak kent merkezine ulaştı. Kış aylarında birkaç kez bu tür zorluklar çektiklerini anlatan Muş Rekabet Lisesi öğrencilerinden Resul Yıldırım, "Yarıyıl tatili nedeniyle köye geldik. Fakat köy yolu yağan kar nedeniyle günlerdir kapalıydı. Yolun açılacağı gün belli değildi. Biz de okulumuzdan ve derslerimizden geri kalmamak için yürümeyi tercih ettik. Daha önceden de bu yolu birkaç kez yürümek zorunda kalmıştık. Yani ilk kez yapmıyoruz. Üşüdük, ıslandık, ancak yapacak bir şey yok. Okumak zorundayız" dedi.