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Öğrencilerin İhtiyaçlarını Polisler Karşıladı

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Öğrencilerin İhtiyaçlarını Polisler Karşıladı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bulunan Horoz İlkokulunda okuyan öğrencilerin talepleri, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu'nun talimatıyla polisler...

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bulunan Horoz İlkokulunda okuyan öğrencilerin talepleri, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu'nun talimatıyla polisler tarafından karşıladı.

Geçtiğimiz günlerde Eyyübiye İlçesine bağlı Horoz Köyü ilk ve ortaokulunda okuyan öğrencilerin ihtiyaçlarını okul öğretmenlerinden Muhammed Gömülütaş bir mektuba dökerek İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu'na ulaştırdı. Emniyet Müdürü Tipioğlu mektubu okuduktan sonra durumu ilgili birimlere bildirerek, öğrencilerin taleplerinin karşılanmasını istedi. Öğrencilerin talepleri olan okulun çeşitli spor dallarında kullanılacak 22 forma ve 50 futbol topunu alan Terörle Mücadele Şube ekipleri Horoz Köyü İlk ve ortaokulundaki öğrencilere hediye etti.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden ekipler, daha sonra bölgeden ayrıldı. Okul yönetimi ile öğrenciler Emniyet Müdürü Tipioğlu'na teşekkür etti.

Öğrencilerin İhtiyaçlarını Polisler Karşıladı

Öğrencilerin İhtiyaçlarını Polisler Karşıladı

Öğrencilerin İhtiyaçlarını Polisler Karşıladı

Öğrencilerin İhtiyaçlarını Polisler Karşıladı

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