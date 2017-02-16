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Öğrencilerin Kar Sevinci

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Öğrencilerin Kar Sevinci
Ordu'nun Fatsa ilçesinde gece saatlerinde başlayan ve şehri beyaza bürüyen kar, öğrencilerinin eğlence kaynağı oldu.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde gece saatlerinde başlayan ve şehri beyaza bürüyen kar, öğrencilerinin eğlence kaynağı oldu.

Kar yağışını fırsat bilen bir grup öğrenci, ikinci dönemin ilk haftalarında stres atmak için okul bahçelerinde kartopu oynayıp, kardan adam yaparak gönüllerince eğlendiler. Öğrencilerin eğlencesine okul öğretmenleri de katıldılar. Öğrenciler karda bol bol hatıra fotoğrafı çektirdikler.

Ayazlı Mahallesi'nde bulunan Hasan Yahşi İlk ve Ortaokulu öğrencileri, teneffüs saatlerinde karda arkadaşları ve öğretmenleri ile oynamanın çok güzel olduğunu ifade ettiler.

Öğrencilerin Kar Sevinci

Öğrencilerin Kar Sevinci

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