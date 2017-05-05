Öğrencilerin Projeleri Görücüye Çıktı

Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi son sınıf öğrencilerinin projelerinin yer aldığı "Uygulama Projeleri Sunum Etkinliği", Öğrenci Merkezi Fuaye Alanı'nda...

Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi son sınıf öğrencilerinin projelerinin yer aldığı "Uygulama Projeleri Sunum Etkinliği", Öğrenci Merkezi Fuaye Alanı'nda Rektör Prof. Dr. Naci Gündoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Naci Gündoğan, özellikle öğrencilerin mezuniyet sergilerinin kendileri için çok değerli ve önemli olduğunu belirterek, "Temel bilimler alanında eğitim veren Fen Fakültemizin gerçekleştirmiş olduğu proje sergisi bizim için bir kat daha değerli. Çünkü biliyorsunuz üniversiteleri üniversite yapan aslında temel bilimlerdir. Temel bilimlerin olmadığı yerde üniversite olmaz. Üniversiteler sadece meslek kazandıran, meslek insanı yetiştiren kurumlar değillerdir. Üniversiteler aslında her alanda bilim adamı yetiştiren, temel bilimlere ağırlık veren ve vermesi gereken kurumlardır. Dolayısıyla Fen Fakültemizi bu faaliyetinden dolayı kutluyorum" dedi.

"Bilgi denizlerin dibindeki bir inci tanesi gibidir"

Temel bilimlerin sadece uygulamalı birimlere teorik temeller oluşturan ve onları yönlendiren bilim alanları olmadığını aynı zamanda uygulamaya da yön veren bilim alanları olduğuna değinen Rektör Gündoğan, "Üniversitelerimizde lisansüstü eğitimler yapılıyor, birtakım eserler üretiliyor ancak sonrasında da maalesef bu çalışmaların birçoğu kaderine terkediliyor. Aslında bu çok yanlış bir anlayış. Çünkü o kadar sarf edilen emek ve zaman boşa gitmiş oluyor" dedi.

Gündoğan, Türk Dünyası'nın önemli eserlerinden Kutadgu Bilig'de bundan 1000 yıl önce Yusuf Has Hacib'in, "Bilgi denizlerin dibindeki bir inci tanesi gibidir" sözünü söylediğini hatırlatarak konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Eğer insanoğlu bu inci tanesini çıkarmazsa bunun bir inci veya taş olduğunun bir anlamı olmayacaktır. Dolayısıyla üniversitelerde üretilen bilimsel bilgi eğer projelerle toplumun hizmetine sunulmazsa, uygulamaya yönlendirilmezse, tozlu raflarda basılı bir materyal olarak kalırsa işte bunun da bir önemi olmayacaktır. Bu yüzden özellikle temel bilim alanlarındaki hocalarımızın ve öğrencilerimizin üretmiş oldukları bu bilginin daha fazla toplumsal hayata, bilim hayatına ve uygulamaya katılmasını arzu ediyorum. Ancak böyle bilimsel bilginin değeri ortaya koyulur. Yoksa sadece biz bilim yaptık ve bu kenarda kalsın dersek gerçekten bilime de insanlığa da hizmet etmiş olmayız. Dolayısıyla bu proje fuarlarını bu yüzden önemsiyorum. Özellikle de bu projeleri öğrencilerimizin yapmış olması bizim için bir kat daha değerli."

Öğrenciler projeleri sayesinde mezuniyet öncesi deneyim kazanıyorlar

Öğrencilerin uygulama dersleri ve danışman hocaları sayesinde edindikleri bilgi ve becerileri araştırma projesinde kullanma imkânı bulduklarını belirten Fen Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hayrettin Türk ise, "Bu dersler sayesinde öğrencilerimiz; bir araştırmanın planlanmasını, yürütülmesini, bulguların sunulmasını bizzat gerçekleştirmektedir. Öğrencilerimiz böylece bireysel çalışma ve araştırma yapabilme deneyimini kazanmakta ve kariyerleri için gerekli bilgi, görgü, deneyim ve kazanımları elde etmektedir. Uygulama dersleri bir açıdan da öğrencilerimizi, iş ve çalışma ortamındaki koşullara hazırlamaktadır. Bugünkü etkinliğimizde 340 öğrencimizin 244 posteri yer almaktadır. Öğrencilerimizi çalışmaları için göstermiş oldukları gayret ve emeklerinden dolayı kutlarım. Ayrıca danışman hocalarımıza ve Rektörlüğümüze de sağlamış oldukları katkılardan dolayı teşekkür ederim" dedi.

Etkinliğe; Rektör Gündoğan'ın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adnan Özcan, Prof. Dr. Ali Savaş Koparal, Fen Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hayrettin Türk ile çok sayıda öğretim elemanı ve öğrenci katıldı. Etkinlikte, Fen Fakültesi'nin 5 farklı bölümünden 340 öğrencinin 244 poster çalışması yer aldı.

Etkinlik, poster sunumlarının katılımcılar tarafından incelenmesinin ve çalışmalar hakkında bilgi almalarının ardından son buldu.