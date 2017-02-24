Öğrencilerine Trafik Semineri

Tekirdağ Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Trafik Polisi Salih İleri, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencilerine, trafik kurallarının önemine...

Tekirdağ Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Trafik Polisi Salih İleri, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencilerine, trafik kurallarının önemine dikkat çekmek amacıyla seminer verdi.

Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 3. sınıf öğrencilerine hitap eden Polis Memuru Salih İleri, trafiğin ne anlama geldiğini açıklayarak, genel olarak yolda, kavşaklarda kontrollü yaya geçişi kurallarını ve emniyet kemeri takmanın büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Seminere ilgi duyan öğrenciler, trafik eğitimi sonunda Trafikçi Salih İleri'ye teşekkür etti. "Sürücü Yaya Eğitimi Semineri" faaliyetlerinin ilçe merkezindeki tüm okullarda devam edeceği belirtildi.