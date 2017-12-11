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Öğrencinin "Askerimiz, Polisimiz Sizi Kurtaracak" Notu Duygulandırdı

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Öğrencinin "Askerimiz, Polisimiz Sizi Kurtaracak" Notu Duygulandırdı
Bir süre önce Şanlıurfa Valiliğince Arakan ve İdlib için başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan zarflardan birinden zarftan çıkan not okuyanları...

Bir süre önce Şanlıurfa Valiliğince Arakan ve İdlib için başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan zarflardan birinden zarftan çıkan not okuyanları duygulandırdı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Çıkrık kırsal Mahallesi'ndeki Şehit Orhan İrkarlı Ortaokulunda bir öğrencinin 1,5 TL yardımla birlikte "Sizi oradan kurtaracak bizim devletimiz ve askerimiz ve polisimiz sizi oradan kurtaracak. Sizin de bizim gibi öğretmenleriniz olacak, bizim gibi okulunuz olacak merak etmeyin. Sizi o zalimlerin eline bırakmayacağız" notu okuyanlara duygulu anlar yaşattı.

1,5 liralık yardım ve yazılan mektup sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni yağmuruna tutulurken, çok sayıda kişi paylaşımda bulundu.

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