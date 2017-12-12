Öğrenmeyi etkileyen durumlara dikkat

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzman Dr. Süren, çocuklardaki öğrenmeyi etkileyen durumlara önlem alınmaması durumunda gelecek yıllarda karşı gelme ve özgüven kaybına yol açabileceğini söyledi

VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kliniği Uzmanı Dr. Serkan Süren, çocuklardaki öğrenmeyi etkileyen ve özgül öğrenme güçlüğü varlığından haberdar olmayan ebeveynleri uyardı.

Dr. Süren, çocukların, oyunlarda ve günlük hayat ile ilgili becerilerde oldukça iyiyken okuma yazmada zorlanması ve çok daha zor şeyleri yapabilirken bir satır önce okuduğu kelimeyi bir sonraki satırda yanlış okuması durumunda, 'haylazlığa, tembelliğe, gamsızlığa, bağlamak' yerine önlem alınması ve harekete geçilmesi gerektiğini ifade etti.

BASKI KURMAYIN

Arkadaşları için kolay olan okuma ve yazmanın çocuk için kabusa dönüşmesine seyirci kalınmaması konusunda da uyarak Dr. Süren şunları kaydetti; "Eksik, yanlış, yavaş okumasını veya çirkin, özensiz el yazısını, daha çok çalışması için baskı kurarak veya ceza vererek çözmeye çalışmayın.Yetersizlik duyguları ile boğuşan çocuğunuzun önce sizden sonra okuldan en son kendinden soğumasına ve özgüven kaybı oluşmasına izin vermeyin." Canberk CONKOR