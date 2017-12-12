  • BIST 109.273
  • Altın 153,242
  • Dolar 3,8372
  • Euro 4,5044
  • Samsun 14 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 10 °C
  • Giresun 11 °C
  • Amasya 5 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 15 °C

Öğrenmeyi etkileyen durumlara dikkat

»
Öğrenmeyi etkileyen durumlara dikkat
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzman Dr. Süren, çocuklardaki öğrenmeyi etkileyen durumlara önlem alınmaması durumunda gelecek yıllarda karşı gelme ve özgüven kaybına yol açabileceğini söyledi

VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kliniği Uzmanı Dr. Serkan Süren, çocuklardaki öğrenmeyi etkileyen ve özgül öğrenme güçlüğü varlığından haberdar olmayan ebeveynleri uyardı.

Dr. Süren, çocukların, oyunlarda ve günlük hayat ile ilgili becerilerde oldukça iyiyken okuma yazmada zorlanması ve çok daha zor şeyleri yapabilirken bir satır önce okuduğu kelimeyi bir sonraki satırda yanlış okuması durumunda, 'haylazlığa, tembelliğe, gamsızlığa, bağlamak' yerine önlem alınması ve harekete geçilmesi gerektiğini ifade etti.

BASKI KURMAYIN
Arkadaşları için kolay olan okuma ve yazmanın çocuk için kabusa dönüşmesine seyirci kalınmaması konusunda da uyarak Dr. Süren şunları kaydetti; "Eksik, yanlış, yavaş okumasını veya çirkin, özensiz el yazısını, daha çok çalışması için baskı kurarak veya ceza vererek çözmeye çalışmayın.Yetersizlik duyguları ile boğuşan çocuğunuzun önce sizden sonra okuldan en son kendinden soğumasına ve özgüven kaybı oluşmasına izin vermeyin." Canberk CONKOR

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çocukluktaki depresyon ergenlikte ağırlaşabiliyor12 Aralık 2017 Salı 11:25
  • Vücudumuzun Şekerli Besinlerle İmtihanı!12 Aralık 2017 Salı 11:02
  • REFLÜYE KARŞI ALMANIZ GEREKEN 9 ÖNLEM12 Aralık 2017 Salı 10:45
  • BURUN TIKANIKLIĞI YAPAN 7 NEDEN!12 Aralık 2017 Salı 10:25
  • KİRLİ HAVA NEFESİNİZİ TÜKETMESİN12 Aralık 2017 Salı 09:45
  • SİGARA KULLANAN ANNE ADAYLARI DİKKAT:12 Aralık 2017 Salı 09:00
  • Sağlıkta atamalarda tepe kadroya bypass12 Aralık 2017 Salı 09:00
  • Çocuklarda obezite artışının nedenleri10 Aralık 2017 Pazar 11:00
  • 10 kişiden 8’i KOAH olduğunu bilmiyor10 Aralık 2017 Pazar 10:00
  • Kanser hastalarına kemoterapi yerine akıllı ilaç tedavisi10 Aralık 2017 Pazar 09:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti