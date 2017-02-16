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Öğretim Üyelerine Yönelik Soruşturmada 7 Kişi Tutuklandı

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Öğretim Üyelerine Yönelik Soruşturmada 7 Kişi Tutuklandı
Adıyaman merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 23 kişiden 20'si adliyeye sevk edildi.

Adıyaman merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 23 kişiden 20'si adliyeye sevk edildi. 20 kişiden 7'si tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Adıyaman merkezli Elazığ, Batman, Antalya, Ankara, Kayseri, Şanlıurfa ve Gaziantep'te yapılan operasyonda 23 öğretim görevlisi gözaltına alınmıştı. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri daha önceden Adıyaman Üniversitesinde görev yapan ancak ihraç edilen 1 profesör, 8 yardımcı doçent, 7 idari personel, 3 araştırma görevlisi ile halen görevde olan 4 araştırma görevlisini gözaltına almıştı.

Gözaltına alınan 23 kişiden 20'si adli makamlara sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahısların tamamı tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme 13 şahsı adli kontrol şartıyla serbest bırakırken, profesör M.G., yardımcı doçent M.Ç., araştırma görevlileri ve idari personeller B.G., İ.U., M.C., M.D., Ö.F.T. tutuklandı. Tutuklanan şahısların daha önceden üniversiteden ihraç edilen kişiler olduğu öğrenildi.

Öğretim Üyelerine Yönelik Soruşturmada 7 Kişi Tutuklandı

Öğretim Üyelerine Yönelik Soruşturmada 7 Kişi Tutuklandı

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