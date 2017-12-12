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Öğretim Üyesinin Kişisel Sergisi Ankaralılarla Buluştu

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Öğretim Üyesinin Kişisel Sergisi Ankaralılarla Buluştu
Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölüm Başkanı, Yrd.

Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölüm Başkanı, Yrd. Doç. Dr. Seniha Ünay Selçuk'un "Yanlış İşler" adlı kişisel sergisi, Ankara Tosca Art&Design'da sanatseverlerle buluştu.

Düzce Üniversitesi öğretim üyesinin birbirinden değerli eserlerinin yer aldığı "Yanlış İşler" başlıklı sergi, sanatseverler tarafından ilgi ve beğeniyle takip edildi.

Yrd. Doç. Dr. Seniha Ünay Selçuk, sergi ile ilgili görüşlerini "Yanlış İşler'in nesne çizimleri, sürecin devamı niteliğinde ikinci kez merkeze alınıyor. Başına buyruk, sınırları birbirine karışmış çizgilerden oluşan nesneler; bu sefer tarafımca ısrarla göze sokulmak üzere üç boyutlu hale getiriliyor. Kendi yanlışımın doğrusunu temsil için işe koyuluyor" şeklinde dile getirdi.

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