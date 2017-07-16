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Öğretmen Adayları Sınava Koşa Koşa Yetişti

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Öğretmen Adayları Sınava Koşa Koşa Yetişti
Adana'da öğretmen adaylarının, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Sınavı'na saat 09.45'ten önce yetişmek için maratoncular gibi koşması ilginç görüntüler...

Adana'da öğretmen adaylarının, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Sınavı'na saat 09.45'ten önce yetişmek için maratoncular gibi koşması ilginç görüntüler oluşturdu.

Öğretmen adaylarının katıldığı KPSS ÖABT sınavı saat 10.00'da başladı. Adaylar, anne ve babalarıyla birlikte, sınav başlamadan 15 dakika önce salona alındığı için sabahın erken saatlerinde okul önlerine geldi. Lokman Hekim Anadolu Lisesi'nde ise bayan adayların yoğun olduğu görüldü. Polis ve görevliler saat 08.45'ten itibaren adayları kontrol ederek içeri almaya başladı. Bayan adaylar ise uzun kuyruklar oluşturdu. Polisler, adayları detektör ile arayıp içeri aldı. Bütün uyarılara rağmen adaylar sınava alınmayacak eşyalar ile gelince polis eşyaları dışarı bıraktırdı.

Görevliler saat 09.45'e yaklaştıkça öğrencileri sık sık "sınava girme süresi bitmek üzere" diye uyardı. Son 5 dakika kala yerleşkeye giren öğrencilerin maratona katılır gibi koşarak sınav salonlarına gitmesi dikkat çekti.

Bazı adaylar ise koşarak 09.43'te içeri alındı. Saat tam 09.45'te ise kapılar kapandı. Sınav ise saat 10.00'da başladı. Veliler derslik önlerinden uzaklaştırıldı.

İsa Hayta isimli vatandaş ise kızının sınava girdiğini ve erken saatlerde gelip okul önünde beklediklerini, herkesin de 09.45 kuralına uyması gerektiğini belirtti. Diğer veliler de okul dışarısında, içeride ter döken çocukları için dua etti.

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