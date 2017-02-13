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Öğretmen Akademisi çalışmalara başladı

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Öğretmen Akademisi çalışmalara başladı
Canik Kent Konseyi tarafından Samsun’da görev yapan öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine destek olmak amacıyla kurulan Canik Öğretmen Akademisi, Özgün Öğretim Uygulamaları Atölyesi ile çalışmalarına başladı.

Canik Belediye Başkanı Osman Genç'in destekleriyle yürütülen ve ücretsiz bir şekilde gönüllülük esasıyla çalışan Canik Öğretmen Akademisi’nde, Doç. Dr. Bayram Özer'in yürüttüğü atölye çalışması Canik Fatih İmam Hatip Ortaokulu’nun Seminer Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplam 4 saatlik çalışmada, öğretmenlere derslerinde uygulayabileceği ısınma oyunları anlatıldı.

Okuma, Öğretim Uygulamaları, Özgün Öğretim Uygulamaları ve Proje Atölyeleri kapsamında öğretmenlere her hafta öğretim tekniklerinin anlatılacağı Öğretmen Akademisi kapsamında düzenlenen atölye çalışmasında, öğretmenlik mesleği ve dünyadaki farklı mesleki gelişim uygulamaları ile ilgili iki ayrı öğretim yöntemi uygulaması da anlatıldı.

AMAÇ, KİŞİSEL VE MESLEKİ GELİŞİM
Samsun’da görev yapan bütün öğretmenlerin katılabileceği Öğretmen Akademisi hakkında bilgi veren Doç. Dr. Bayram Özer, “Canik Öğretmen Akademisi öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişim alanlarında ihtiyaç duydukları her konu ve alanda onlara destek olmayı amaçlamaktadır. Bunun için de öğretmenlerden gelen talebe göre ya da kendi planladığı konularda çalışmalar yürütmektedir” dedi. Genel Sekreter Reşat Kılınçarslan’ın da katıldığı 4 saatlik atölye çalışması sonunda katılımcı öğretmenlere katılım belgeleri verildi.

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