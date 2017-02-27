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Öğretmen Cinayetiyle İlgili 1 Kişi Gözaltına Alındı

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Öğretmen Cinayetiyle İlgili 1 Kişi Gözaltına Alındı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, öğretmen cinayetiyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, öğretmen cinayetiyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edremit ilçesindeki ikametinde İngilizce öğretmeni Elif Isparta, evinde öldürülmüş olarak bulunmuştu. Evdeki iki parmak izinin şüpheli R.K.(26) ile uyuştuğu tespit edildi. Polis, R.K'yi gözaltına aldı. Şüphelinin yapılan üst aramasında olayda kullanmış olabileceği değerlendirilen plastik saplı ucu sivri tornavidaya benzer alet ele geçirildi. Şahsın suratında boğuşmaya bağlı olabilecek çizikler bulunduğu, olay yerindeki kanlı ayakkabı izi ile yakalandığı anda ayağındaki spor ayakkabının izlerinin eşleştiği bildirildi. Şüpheli ve maktulün tırnaklarındaki DNA kalıntıları ve üzerlerindeki elbiseler adli tıp kurumuna gönderildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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