Öğretmeni Şehit Eden Terörist Grubun Önemli İsmi Öldürüldü

Tunceli'de öldürülen teröristin "Seyit Rıza" kod adlı İskender Şahin olduğu, öğretmen Necmettin Yılmaz'ın şehit edilmesinde rol aldığı öğrenildi.

Tunceli'de öldürülen teröristin "Seyit Rıza" kod adlı İskender Şahin olduğu, öğretmen Necmettin Yılmaz'ın şehit edilmesinde rol aldığı öğrenildi.

Pülümür ilçesi Başkalecik köyü kırsalında dün operasyon yürüten İl Jandarma Komutanlığına bağlı özel harekat timleri ile terör örgütü PKK'lılar arasında sıcak çatışma yaşanmıştı. Çatışma sonra valilik, 1 teröristin silahı ile birlikte ölü olarak ele geçirildiğini bildirmişti.

Öldürülen terörist, öğretmeni şehit eden gruptan

Edinilen bilgiye göre, ölü olarak ele geçirilen terör örgütü üyesinin, PKK'nın üst düzey yöneticilerinden "Seyit Rıza" kod adlı İskender Şahin olduğu belirlendi. Öldürülen teröristin uzun süredir bölgede birçok eyleme karıştığı ve son olarak 16 Haziran günü Tunceli-Pülümür karayolunu keserek öğretmen Necmettin Yılmaz'ın kaçırılarak şehit edilmesinde rol aldığı güvenlik güçleri tarafından belirlendi.

Bölgede sempati kazanmak için kod adı olarak "Seyit Rıza" ismini kullanan Şahin'in, istihbarat raporlarında örgütün bombacısı olarak bilindiği öğrenildi.

Öte yandan, bölgede tespit edilen ve öğretmenin şehit edilmesiyle bağlantılı 3 teröristin etkisiz hale getirilmesi için operasyonların aralıksız sürdüğü bildirildi.