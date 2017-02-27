'Öğretmenime dokunma'

KESK Kırıkkale Şubeler Platformu, görevinden açığa alınan Yüksel Şahin için bir araya geldi. Öğretmen Şahin'in yalnız olmadığını ifade eden platform üyeleri, haksızlıkla mücadele edeceklerini ifade ettiler

Kırıkkale'de Eğitim-Sen Şube Başkanı Yüksel Şahin’in görevinden açığa alınmasının ardından KESK Kırıkkale Şubeler Platformu üyeleri, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Öğretmen Şahin'e destek amaçlı mesaj veren sendika üyeleri, Şahin’in yalnız olmadığını ifade ettiler. Platform üyeleri, haksızlıkla mücadele edeceklerini belirttiler.

37 YILLIK ÖĞRETMENİM

Meydanda bulunan kalabalığa seslenen Şahin, "37 yıllık öğretmenim. 27 yıldır Kırıkkale’de sendikacılık yapıyorum. Hırsız değilim, darbeci değilim. Çalmadım, çırpmadım. Emekten, emekçiden, yoksuldan yana mücadele eden bir eğitimciyim. Halkın öğretmeniyim. Bu meydan da, Kırıkkale halkı da buna tanıklık eder. Genel Merkezimizin eğitim hakkı ile ilgili düzenlediği sendikal faaliyete katıldığım için hakkımda açılan soruşturma sonucu görevden alındım" dedi.

GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ

Şahin, "Bizi soruşturmalarla, baskılarla, görevden almalarla yıldıramazlar. Yaşantım boyunca emekçilerin ve halkın çıkarlarını savundum. Eğilmedim, bükülmedim. Bizi işimizden, ekmeğimizden ederek açlıkla terbiye ederek, yola getirmek istiyorlar. Yılmayacağız, açlıkla terbiye olmayacağız" diye konuştu. Mücadeleci bir karaktere sahip olduklarını belirten Şahin, "Halkın öğretmeni olarak işimizi, ekmeğimizi geri istiyoruz. Bunun için bir adım geri atmak yok" dedi.

Görevinden uzaklaştırılan Eğitim-Sen Şube Başkanı Yüksel Şahin, "Geçmiş olsun demeyin. Geçmiş onların olsun, gelecek bizim olsun. 11 bin arkadaşımızı nasıl geri döndürdüysek, biz de geri döneceğiz" dedi.

İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE