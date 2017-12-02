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Öğretmenin Balkondan Düşme Anı Kameralara Yansıdı

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Öğretmenin Balkondan Düşme Anı Kameralara Yansıdı
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde bir evin balkonundan kendi evinin balkonuna geçmeye çalışan öğretmenin yere düşme anı kameralara yansıdı.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde bir evin balkonundan kendi evinin balkonuna geçmeye çalışan öğretmenin yere düşme anı kameralara yansıdı.

Çelikhan ilçesinde kendisi dışarı çıkan ve evin anahtarını içeride unutan öğretmen evine komşunun balkonundan girmek istedi. Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulunda Fen Bilgisi öğretmeni olarak görev yapan Mahmut Delen, komşusunun balkonuna çıktı. Komşusunun balkonundan kendi evinin balkonuna çıkmaya çalıştığı esnada Mahmut Delen kontrolünü kaybederek aşağı düştü. Birinci katın balkonundan düşen şahıs yere çakıldı. Yaşananlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Yere düşen şahsı gören vatandaşlar olay yerine geldi. Vatandaşlar acil sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerinde müdahalesi yapılan şahıs Çelikhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı şahsın ayaklarından yaralandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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