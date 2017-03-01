Öğretmenin Katil Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde öğretmen Elif Denizer Isparta'yı tornavida darbeleriyle öldürdüğü iddia edilen katil zanlısı yoğun güvenlik önlemleri...

Balıkesir'in Edremit ilçesinde öğretmen Elif Denizer Isparta'yı tornavida darbeleriyle öldürdüğü iddia edilen katil zanlısı yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Geçtiğimiz pazar günü evinde öldürülmüş olarak bulunan öğretmen Elif Denizer Isparta'nın katil zanlısı olarak 27 Şubat'ta gözaltına alınan Recep K. (26) Edremit İlçe Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı Recep K.'nın adliyeye getirilmesinden önce bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Edremit Adliye Sarayı'na Çevik Kuvvet ve asayiş ekipleri takviye olarak görevlendirildi. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü İlçe Asayiş Büro Amirliğinin çalışmaları ile kısa sürede yakalanan Recep K.'ya adliye girişinde çelik yelek giydirildiği ve ayağında ayakkabı yerine terlik olduğu görüldü. Katil zanlısının savcılık sorgulamasının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.