Öğretmenler Günü Özel Konsere Yoğun İlgi

FA-Mİ Türk Sanat Müziği Korosu, Yıldırım Bekçi şefliğinde Gazianteplilere unutulmaz bir gece yaşattı.

FA-Mİ Türk Sanat Müziği Korosu, Yıldırım Bekçi şefliğinde Gazianteplilere unutulmaz bir gece yaşattı. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kardeş olan ilkokul öğretmenleri Seniha Can ve Sevim Şengöksel ile konserde buluştu. Konserin sunuculuğunu da Başkan Fadıloğlu'nun ilkokul arkadaşı İkrami Özturan yaptı.

FA-Mİ (Musiki ve Sanat Derneği) Türk Sanat Müziği Korosu, Öğretmenler Günü dolayısıyla Yıldırım Bekçi şefliğinde Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezinde (ŞKM) konser verdi. Konsere yoğun katılım oldu. İlkokul öğretmenleri Seniha Can, Sevim Şengöksel ve aynı konserin sunuculuğunu yapan ilkokul arkadaşı İkramiÖzturanile aynı konserde bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, gecede duygusal anlar yaşadı.

Konser sonrası açıklamalarda bulunan Rıdvan Fadıloğlu'nun ilkokul öğretmeni Seniha Can, "En güzel Öğretmenler Günü'mü kutladı Rıdvan, oğlum benim. Bu yaşa kadar hiç böyle güzel bir Öğretmenler Günü kutlamamıştım. Onun başarılarından çok gurur duyuyorum. Bize bu günü yaşattığı için çok sevinçliyim. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ne mutlu bana ki böyle bir öğrenciye öğretmenlik yapmışım. Kendisine bütün öğretmenler adına teşekkür ediyorum. Bu günü ben tüm öğretmenlerimizin adına kabul ediyorum. Çünkü Rıdvan'ım eğitim gördüğü bütün öğretmenlerine doğal olarak ulaşamamıştır. Bizim nezdimizde onların da Öğretmenler Günü'nü kutlamak istemiştir. Rıdvan'ın beni duygulandıran yanı ben, bir gün telefon ettim kendisine. Dedim ki oğlum ben seni görmek istiyorum. Onun şu sözü beni çok duygulandırdı. Hocam ben, hiçbir büyüğümü ayağıma getirmem. Ben, gelir senin ellerini öperim. Oğlum, hiçbir Öğretmenler Günü'nü ve Anneler Günü'nü aksatmadan beni ziyaret eder. Beni ve kardeşimi ikinci annem diye tanır. Biz de onu bir evlat olarak seviyoruz" dedi.

"Bundan daha büyük bir mutluluk olamaz"

Başkan Rıdvan Fadıloğlu'nun diğer ilkokul öğretmeni Sevim Şengöksel de düzenlenen geceye ilişkin konuştu. Çok mutlu olduğunu dile getiren Sevim Şengöksel, "Böyle iki değerli öğrencimin yanında çok büyük bir onur duyuyorum. Öğretmen olarak öğrencililerime güzel duygular aşılayabilmişim. Onları, vatan ve millet için değerli insanlar olarak yetiştirebilmişim. Her öğretmene nasip olmuyor böyle şeyler. Onları gördükçe mutluluk duyuyorum. Verdiğim emekler boşa gitmemiş. Onların bir hatasını görürseniz o hayatı bende aramanız lazım. Ben onlara doğru düzgün eğitim verememişim demektir. Ama şimdi çok mutluyum. İki değerli, güzide evladı görünce onların temiz alınlarından öpmek istiyorum. Onları dünyaya getiren anne babalarına da hürmet duyuyorum. Bütün öğretmen arkadaşlarıma da mutlu olmalarını diliyorum. Ben çok mutluyum bu gece. En güzel Öğretmenler Günü hediyesini aldık. Bir insan için bundan daha büyük bir mutluluk olamaz" şeklinde konuştu.

"Onların bize öğrettikleri gerçekten çok çok kıymetli"

Gecenin sunuculuğunu yapan İkramiÖzturan, "Müstesna bir gece. Öncelikle Öğretmenler Günü dolayısıyla burada bulunmamız bir mutluluk kaynağı. 45 yıl öncesindeki hocalarımızla birlikte olmak, ayrı bir mutluluk kaynağı. Rıdvan Fadıloğlu ile bir arada olmak mutluluk kaynağı. Bugün hocalarımızla bizi kavuşturduğu için ayrıca Rıdvan Fadıloğlu'na müteşekkirim. Şu anda da öğretmenler, öğrenciler var ama biz herhalde ayrıcalıklıyız. Böyle güzel öğretmenlerin elinden, onların felsefesi, hayat anlayışıyla bugünlere ulaştık. Onların bize öğrettikleri gerçekten çok çok kıymetlidir. Bize hep yol gösterdiler, kılavuz oldular. Ben tekrar onlara teşekkür ediyorum, şükranlarımı arz ediyorum. İki öğretmenimin şahsında bana emeği geçen tüm öğretmenlerime aynı duygularla teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Öğretmenlerimizin bizlerde emekleri çok fazla"

Geceyle ilgili duygularını ifade eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, "Ben, bugün çok heyecanlıyım. Can dostum, kardeşimle bir sahnede olmak benim için ayrı bir mutluluk. Şu anda 45 yıl öncesinden konuşuyoruz. Allah; sağlık, sıhhatle nice yılları hep birlikte geçirmeyi nasip etsin. İlkokul 1. sınıf hocam olması münasebetiyle bütün hocalarımızın Seniha hocamın nezdinde Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Gönül ister ki bütün hocalarımızla birlikte olalım. Ancak hocalarımızdan ahirete intikal edenler var. Allah, mekanlarını cennet eylesin. Öğretmenlerimizin bizlerde emekleri çok fazladır. Ne mutlu bize ki, hocalarımıza layık birer evlat olarak bu memlekete hizmet edebiliyoruz. Eğer bu hayatta bir parça başarımız varsa, bu hamurda en büyük emeği olan öğretmenlerimizdir. Hürmetle hocalarımızın ellerinden öpüyorum" açıklamasında bulundu.