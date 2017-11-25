Öğretmenler Günü’nde Çifte Mutluluk

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, genç öğretmenler Emel Bozkurt ile Mücahit Bozkurt, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde düğün yaparak dünya evine girdi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, genç öğretmenler Emel Bozkurt ile Mücahit Bozkurt, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde düğün yaparak dünya evine girdi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir düğün salonunda gerçekleşen merasime genç çiftin, öğretmen olan aileleri, okullarından meslektaşları ve öğrencileri eşlik etti. Mücahit ve Emel Bozkurt çifti, 6 sene önce Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesinde tanıştı. Üniversite bittikten sonra Emel Bozkurt, psikolojik danışman olarak Zonguldak Çaycuma'ya atandı. Mücahit Bozkurt ise bilişim teknolojileri ve yazılım öğretmeni olarak Bursa'da bir özel okulda göreve başladı. Geçen Şubat ayında evlenme teklifinde bulunan Mücahit Kenan Bozkurt, düğün tarihini de 24 Kasım olarak belirleyerek Emel Bozkurt'a sürpriz yaptı. Çift, bugün yapılan düğünle dünya evine girdi.

Eşine 24 Kasım sürprizi yapan Mücahit Kenan Bozkurt, "Eşim de öğretmen, ben de öğretmenim, ailemiz ve çevremiz de öğretmen. Böyle bir günde, böyle bir organizasyon yaptığımız için mutluyuz. Bilerek bu tarihi aldık. Çok mutluyuz" dedi.