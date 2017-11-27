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Öğretmenler Gününde Öğretmenler Kan Verdi

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Öğretmenler Gününde Öğretmenler Kan Verdi
Niğde merkeze bağlı Ağcaşar köyünde Hazim Arslanbay Ortaokulunda görev yapan öğretmenler ve öğrenci velileri Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Niğde'de 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenler kan verdi.

Niğde merkeze bağlı Ağcaşar köyünde Hazim Arslanbay Ortaokulunda görev yapan öğretmenler ve öğrenci velileri Kızılay'a kan bağışında bulundu.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Kızılay'a başvuru yaptıklarını yaklaşık 20 öğretmen ve 70 velinin kan verdiğini söyleyen Okul Müdürü Mehmet Varol, "24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle Bandırma'daki bütün eğitim kurumlarının, öğretmenlerimizin ve velilerimizin katıldığı bir kan bağışı kampanyası planladık. Öğretmen arkadaşlarımızın talebiyle Kızılay ile görüşme yaptık ve bu anlamlı günü daha da anlamlandırmak istedik" dedi.

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