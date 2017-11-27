Öğretmenler İçin Konser

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından Öğretmenler Günü dolayısıyla bir konser programı düzenlendi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından Öğretmenler Günü dolayısıyla bir konser programı düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi Salonunda düzenlenen konser, yoğun ilgi gördü. Malatya Büyükşehir Belediye Konservatuvarı öğretici ve öğrencilerinin verdiği konserde, sevilen türkü ve şarkılar seslendirildi. Duygu dolu konserde, 30 enstrüman kullanıldı. Konserde zaman zaman yaşanan coşkulu anlara dinleyiciler de eşlik etti. Konser programının sonunda Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Gençay, Şef Doğukan Dursun'a çiçek verdi.