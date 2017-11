Öğretmenler, Kendi Günlerini Halay Çekerek Kutladı

Diyarbakır Bilfen-Bilnet Okulları'nın organize ettiği etkinliğe katılan öğretmenler, "Öğretmenler Günü"nü kutladı.

Diyarbakır Bilfen-Bilnet Okulları'nın organize ettiği etkinliğe katılan öğretmenler, halay çekerek "Öğretmenler Günü"nü kutlarken, ortaya renkli görüntüler çıktı. Gecede sahne alan öğretmenler şarkılar söyledi, halay çekti. Bir otelde düzenlenen etkinliğe okulda görev yapan öğretmenler ve çalışanlar katıldı. Yemekli ve müzikli etkinliğe katılan öğretmenler, daha sonra hem halay çekti, değişik oyun havaları oynadı, sahne alarak mini müzik esintileri sundu. Gönüllerince eğlenerek stres atan öğretmenler keyifli anlar yaşadı. Gecenin sonunda okul yönetimi tarafından öğretmenlere çeşitli hediyeler verildi.

Diyarbakır Bilfen-Bilnet Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Karakoç, amaçlarının aile ortamı oluşturarak eğitimde kaliteyi ve performansı artırmak olduğunu söyledi. Kendi alanlarında belli bir kaliteyi ve verimi yakalamış olan uzman eğitimcilerle çalıştıklarını belirten Karakoç, önceliklerinin para kazanmak değil insana yatırım yapmak olduğunu ifade etti. Karakoç, "Öğretmenlik mesleği kutsal bir meslektir. Bizleri ve bugünün insanlarını öğretmenler yetiştirdiği gibi yarınların insanlarını da öğretmenler yetiştirecektir. Öğretmene verilen değer, ülkemizin geleceğine verilen değerdir. Bu tür etkinliklerle öğretmenlerimiz arasında dayanışma ve birlikteliği artırarak motivasyonlarını daima yüksek tutmak istiyoruz. Bizim için öğretmenler sadece yılın bir günü değil her gün ve her an hatırlanacak kadar değerlidir" dedi.