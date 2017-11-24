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Öğretmenler Mehmet Yakar’la Coştu

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Öğretmenler Mehmet Yakar’la Coştu
Kilis'in Musabeyli Kaymakamlığı tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte ünlü türkücü Mehmet Yakar konser verdi.

Kilis'in Musabeyli Kaymakamlığı tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte ünlü türkücü Mehmet Yakar konser verdi.

Kilis Söğütlüdere'de gerçekleştirilen etkinliğe Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mecit Özdağ, İl Genel Meclisi üyeleri Şıhmehmet Yalçın, Mehmet Gültekin, AK Parti Musabeyli İlçe Başkanı Yasın Gülali, okul müdürleri ile öğretmenler katıldı.

Musabeyli ilçesinde ilk kez gerçekleştirilen yemekli etkinlik sonrası Kilisli ünlü sanatçı Mehmet Yakar, sahne aldı. Yöresel türküler eşliğinde öğretmenler birbirinden ilginç figürler sergileyerek oyunlar oynadı. Halayların çekildiği gecede, oyun havalarına öğretmenler de eşlik ederek gönüllülerince eğlendiler. Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mecit Özdağ'da öğretmenler ile birlikte halaylar çekerek, yöresel oyunlara eşlik ettiler. Renkli geçen gecede ilk kez böyle bir etkinlik düzenlenmesi öğretmenleri memnun etti.

Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı, İlçe olarak ilk kez böyle bir etkinlik düzenlendiğini ifade ederek, "24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerimin yanında olduğumu göstermek istedik. Heyavanlıyız, mutluyuz, öğretmenlerimizin yüzü gülüyor. Kilisli sanatçımız Mehmet Yakar'da konser veriyor" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mecit Özdağ, küçük bir ilçe olmalarına rağmen gönüllerinin büyük olduğunu ifade ederek, "Öğretmenlerimizi bu anlamlı günde mutlu olmalarını sağlıyoruz. 24 Kasım Öğretmenler Günü daha güzel geçirmeleri için böyle bir etkinlik düzenledik" dedi.

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