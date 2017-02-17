Öğretmenler Ömer Halisdemir’in Siluetini Yaptı

Tokat'ta öğretmenler 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbeci generali alnından vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in siluetini yaptı.

Tokat'ta öğretmenler 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbeci generali alnından vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in siluetini yaptı.

TOKİ Ortaokulunda "Tek Yürek" projesi kapsamında, okulun Görsel Sanatlar Öğretmeni Musa Keskin, Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Gökhan Keskin ve Matematik Öğretmeni Özgür Sönmez'in ortak yürüttüğü çalışmada kahraman Astsubay Ömer Halisdemir'in silueti yapıldı. Üzerinde "Bir Ölür Bin Diriliriz" yazısının yer aldığı siluet okulun girişine asıldı.