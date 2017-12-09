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Öğretmenler Tiyatroda Buluştu

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Öğretmenler Tiyatroda Buluştu
Çavdarhisar ilçesinde görev yapan öğretmenler Hezar Dinari Kültür Merkezinde "Hisse-i Şayia" isimli tiyatro oyununda buluştu.

Çavdarhisar ilçesinde görev yapan öğretmenler Hezar Dinari Kültür Merkezinde "Hisse-i Şayia" isimli tiyatro oyununda buluştu. Kaymakam Kadir Yurdagül öğretmenlere eşlik etti.

Çavdarhisar İmam Hatip Ortaokulu Müdürü İsmail Yıldız, "Çok yoğun bir dönemden geçiyoruz. Birinci sınavları bitirdiğimiz bu dönemde "Hisse-i Şayia" gibi mükemmel bir oyunda Zihni Göktay, Hikmet Körmükçü, Sezai Aydın, Selma Kutluğ gibi deneyimli oyuncuları izleme fırsatı bulduk. Doğrusu çok güzel vakit geçirdik. Böylesine güzel etkinlikler düzenleyen Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'na tüm öğretmen arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.(YD-EFE)

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