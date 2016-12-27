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Öğretmenlere ‘Öğrenci Koçu’ Eğitimi

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Öğretmenlere ‘Öğrenci Koçu’ Eğitimi
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan Gazi İlkokulunda 30 öğretmen "Öğrenci Koçu" olmak için eğitim aldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan Gazi İlkokulunda 30 öğretmen "Öğrenci Koçu" olmak için eğitim aldı.

Gazi İlkokulu tarafından öğretmenlerin mesleki gelişiminin sağlanması adına öğrenci koçluğu eğitimi verildi. Kişisel Gelişim Uzmanı Oğuz Saygın tarafından verilen eğitimler oldukça neşeli ve öğretici geçerken kursun sonunda öğretmenler "Öğrenci Koçu" sertifikası almaya hak kazandı.

Gazi İlkokulunda 2 gün süren "Öğrenci Koçu" eğitimine Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, Okul Müdürü Abdülkadir Topçu ve 30 öğretmen katıldı.

Öğrenci Koçluğu eğitimi hakkında bilgi veren Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, "Peki Öğrenci Koçluğunun amacı nedir? Öğrencilerimizin; hazırcılıktan kurtulup kendi sorumluluklarını tanımasına, Kendilerini fark etmesine, güçlü ve zayıf noktalarını görmesine, Yaşama uyum sağlayacak beceriler kazanmasına, sorunlarıyla başa çıkmayı öğrenmesine yardımcı olmaktır." dedi.

Öğrenci koçunun görevlerini de sayan Ermiş şunları söyledi: "Öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri ile isteklerini bir araya getirerek, okul başarısını yükseltme, sınav başarısını yükseltme, sınav ile ilgili kaygılarını ortadan kaldırma, aile iletişimindeki aksaklıları gidermeye yardımcı olma, sosyal alanda başarıyı yakalamalarına yardımcı olma, sosyal etkinliklere katılımlarını sağlama, meslek seçimi ve zaman yönetimi konularında bireysel ya da takım çalışması yaparak destek sağlamaktır."

Öğrenci koçluğunun okul yönetimini, öğretmenleri ve ebeveynleri kapsayan üç temel dayanağı olmasına rağmen koçluk rolünü asıl üstlenenlerin öğretmenler olduğunu dile getiren Ermiş, "Bu sistemde her öğrencinin, profesyonel koçu olan öğretmeni vardır. Her öğretmen öğrencileriyle yaptığı haftalık görüşmelerle öğrencilerini hedeflerine taşır, problemlerini kendilerinin çözmesine katkı verir, onların her boyutuyla gelişmelerini destekler. Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Kişisel Gelişim Uzmanı Oğuz Saygın'a vermiş olduğu eğitim seminerinden dolayı teşekkür ederiz." dedi.

Öğretmenlere ‘Öğrenci Koçu’ Eğitimi

Öğretmenlere ‘Öğrenci Koçu’ Eğitimi

Öğretmenlere ‘Öğrenci Koçu’ Eğitimi

Öğretmenlere ‘Öğrenci Koçu’ Eğitimi

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