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Oğuzeli Myo’ Da Masa Tenisi Turnuvası

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Oğuzeli Myo’ Da Masa Tenisi Turnuvası
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Oğuzeli Meslek Yüksekokulu öğrencileri arasında, Öğretim Görevlisi Yasin Eroğlu koordinesinde masa tenisi turnuvası düzenlendi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Oğuzeli Meslek Yüksekokulu öğrencileri arasında, Öğretim Görevlisi Yasin Eroğlu koordinesinde masa tenisi turnuvası düzenlendi.

Turnuvaya 26 öğrenci katılırken, müsabakalar kızlar ve erkekler olarak iki ayrı kategoride düzenlendi. Erkekler kategorisinde Burak Nişli birinci olurken, Kenan Sever ikinci, Mikail Güdümen de üçüncü oldu. Kızlar kategorisinde Rabia Tokal birinciliği kazanırken, Hasret Koç ikinci, Sakine Yıldırım da üçüncü oldu. Turnuvaya yoğun ilgi olduğunu söyleyen GAÜN Öğr. Gör. Eroğlu, "Öğrencilerimizin sadece akademik başarılarında değil aynı zamanda da onların sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere de katılmaları hususunda aktif rol oynuyoruz. Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen Yüksekokul Müdürümüz Yrd. Doç Dr. Murat Karahan'a ve öğrencim Eyüp İlhan'a teşekkür ederim" dedi

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