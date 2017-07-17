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Ohal İşlemleri İnceleme Komisyonuna Başvurular Başladı

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Ohal İşlemleri İnceleme Komisyonuna Başvurular Başladı
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile ihraç edilmelere karşı yapılan itirazları görüşecek...

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile ihraç edilmelere karşı yapılan itirazları görüşecek olan 7 üyeli Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu göreve başladı. KHK ile işinden ihraç edilen ya da açığa alınan kamu personeli, işlerine geri dönebilmek için bugün dilekçe vermeye başladı.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile çok sayıda kişi çalıştıkları kurum veya kuruluşlardan ihraç edildi, bazı kurum ve kuruluşlar ise kapatıldı. 23 Ocak 2017 tarihli 685 sayılı KHK ile kurulan OHAL İnceleme Komisyonu, yapılan itirazları değerlendirmek için bugün işbaşı yaparak başvuruları almaya başladı. Komisyon tarafından, kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişiğinin kesilmesi; öğrencilikle ilişiğinin kesilmesi, dernekler, vakıflar, sendika, federasyon, konfederasyonlar, özel sağlık kuruluşları, özel eğitim kurumları, vakıf yükseköğretim kurumları, özel radyo ve televizyon kuruluşları, gazete ve dergiler, haber ajansları, yayınevleri ve dağıtım kanallarının kapatılması ve emekli personelin rütbelerinin alınmasına ilişkin itirazların incelenmesi işlemleri inceleme konusu yapılacak.

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