Ohal Tezkeresi Meclis’te

Olağanüstü Hal tezkeresi (OHAL) TBMM'ye sunuldu.
OHAL'in üç ay daha uzatılmasına ilişkin tezkere TBMM'ye geldi. Başbakan Binali Yıldırım imzalı tezkerede, OHAL'in 19 Temmuz tarihinden itibaren üç ay daha uzatılması öngörülüyor.
Olağanüstü Hal tezkeresi (OHAL) TBMM'ye sunuldu.
OHAL'in üç ay daha uzatılmasına ilişkin tezkere TBMM'ye geldi. Başbakan Binali Yıldırım imzalı tezkerede, OHAL'in 19 Temmuz tarihinden itibaren üç ay daha uzatılması öngörülüyor.
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