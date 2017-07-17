Ohal Tezkeresi Meclis’te

OHAL'in üç ay daha uzatılmasına ilişkin tezkere TBMM'ye geldi. Başbakan Binali Yıldırım imzalı tezkerede, OHAL'in 19 Temmuz tarihinden itibaren üç ay...

Olağanüstü Hal tezkeresi (OHAL) TBMM'ye sunuldu. OHAL'in üç ay daha uzatılmasına ilişkin tezkere TBMM'ye geldi. Başbakan Binali Yıldırım imzalı tezkerede, OHAL'in 19 Temmuz tarihinden itibaren üç ay daha uzatılması öngörülüyor.