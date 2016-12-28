Okan Buruk: “Çok İyi Bir Rakibe Karşı Oynadık”

Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştıkları Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup olan Göztepe'de Teknik Direktör Okan Buruk, çok iyi bir rakibe karşı oynadıklarını...

Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştıkları Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup olan Göztepe'de Teknik Direktör Okan Buruk, çok iyi bir rakibe karşı oynadıklarını ve girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası F Grubu 4. maçında Medipol Başakşehir ile karşılaşan Göztepe, rakibine 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Direktörü Okan Buruk, kendi sahalarında kazanmak istedikleri bir maçı mağlup bitirmenin kendilerini üzdüğünü ifade ederek, "Bu maçtan alacağımız 3 puan grupta bizi iddialı hale getirebilirdi. Maça iyi başladık. Duran toplardan bulduğumuz pozisyonla r vardı. Golü yedikten sonra öne çıkmaya başladık. İlk yarı beraberlik için çabaladık. İkinci yarı da rakibimiz iyi çıkarak tehlikeli olmaya başladı. Daha sonra 2. golü yedik. Oyunun seyrini değiştirmeye gayret ettik ama olmadı. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Çok iyi bir rakibe karşı oynadık" dedi.

Hakem Serkan Çınar'ın standart kararlar vermediğini savunan Buruk, "Hakem kararlarında standardı bulamadı. Zulüm 90 dakika sonunda bitti. Bu kadar adaletsizliğin olduğu maçta kartlar da görebilirdik. Keşke Serkan hoca adaletli olabilseydi" diye konuştu.

Ligin 16 maçlık ilk yarısını lider tamamladıklarını hatırlatan Okan Buruk, "Daha ligin 18 maçlık bölümü başlayacak. Liderliğin keyfini çıkartıyoruz. Bunun yanında ayaklarımızın da yere basması gerekiyor. Oynayacağımız çok önemli maçlar var. Şimdiden buna hazırlanmaya başladık. 3 Ocak'ta Antalya'da yeniden çalışmalara başlayacağız" ifadelerini kullandı.