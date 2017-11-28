Okan Buruk: “Kupa Bizim İçin Çok Önemli”

Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, Ankara Demirspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Girdiğimiz pozisyonları tamamlasak 10 gollü...

Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, Ankara Demirspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Girdiğimiz pozisyonları tamamlasak 10 gollü bir galibiyet olabilirdi" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TM Akhisaspor, Başkent temsilcisi Ankara Demirspor'a konuk oldu. Mücadeleyi TM Akhisarspor 3-0 kazanırken, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Buruk, "İlk maçtan büyük avantaj elde etmek için gelmiştik. Bir de oynamayan oyuncularımız vardı. Performanslarını görmek istediğimiz oyuncular vardı. Hepsinin bir arada olduğu maç oldu. Sakat vermeden ve kart görmeden bitirdiğimiz bir maç oldu. Bizim için çok verimli geçen bir maçtı. Rakibimizin birkaç pozisyonu oldu ama biz girdiğimiz pozisyonları tamamlasak 10 gollü bir galibiyet olabilirdi bizim için" ifadelerini kullandı.