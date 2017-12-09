Okan Buruk: "Tudor İkinci Sınıf Bir Hoca"

TM Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk'un maç sonu hedefinde Igor Tudor vardı.

TM Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk'un maç sonu hedefinde Igor Tudor vardı. Buruk, Tudor'un ikinci sınıf bir teknik direktör olduğunu belirterek, "Bu kadar vasıfsız bir insan, Galatasaray kulübesinde duruyorsa gerçekten bundan eski Galatasaraylı olarak utanç duyuyorum" dedi.

Teleset Mobilya Akhisarspor, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 4-2 mağlup oldu. Karşılaşma sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, "Oyun istediğimiz gibi gidiyordu, golü de bulduk. Çok iyi oynuyordu. Kendi kalemizde pozisyon vermiyorduk. Oyun istediğimiz gibi gidince hakemin belki oyuna dahil olma isteği oldu. Buna inanıyorum. Çünkü bütün maç bu kararlarla bunu gösterdi. Bu oyunu nasıl bozabilirim diye düşündü ve oyuncuyu kırmızı kartla dışarıda bıraktı. Ben bunun büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Hem Lopes'e, hem Akisarspor'a hem de Türk futboluna haksızlık olduğunu düşünüyorum. Ben yabancı hakem Türkiye'ye gelsin dediğimde hakemler kızıyorlar ama bu tip hakemler maç yönetecekse yabancı hakemler yönetsin. Burada yabancı hakem de maç yönetsin. Çünkü seyirciden korkmayacaksın. Beşiktaş maçında da aynısını yaşadık. 3 tane seyirci bağırdığında korkup, eli ayağı karışan hakemlerin Türk futbolunda yeri olmaması gerekiyor. Bu pozisyon İngiltere'de olsa Yasin'e ceza bile verebilirlerdi. Neden kendini attın diye. Bu kadar kolay kırmızı kart verilir mi? Bu kadar adaletsizliğin olduğu yerde Türk futbolu gelişmez dedim ve beni dışarı gönderdiler" diye konuştu.

"Vasıfsız bir insanın Galatasaray kulübesinde olmasından utanç duyuyorum"

Galatasaray'ın kulübesinin yapmadığı şeyin kalmadığını savunan Buruk, "En son mecbur kaldılar da oradan birini gönderdiler. Bunun neden odluğunu bilmiyorum. Ben insan olsam, insan olmak çok önemli bir şey. Burada herkesi insan yerine koymaları lazım. Türkiye'deki bütün takımları eşit saymaları gerekiyor. Böyle yaptıkları sürece Türk takımları bir yere gelmiyor. Ben bugünkü adaletsizlikten dolayı çok üzgünüm. Ayrıca yan taraftaki kulübenin bana yaptıklarını görseniz Maçın başından itibaren Igor Tudor benim konuşmaya başladı. Bu kadar vasıfsız bir insan, Galatasaray kulübesinde duruyorsa gerçekten bundan eski Galatasaraylı olarak utanç duyuyorum. Devamlı bana konuştu. Teknik adam, teknik adamla konuşur mu? Ben hakemle konuştuğum anda bana bir şeyler söylüyor. Böyle ikinci sınıf bir hocaların burada çalışması da üzücü. Senin benimle ne işin var. Kendi işine baksana" şeklinde konuştu.

"Bu yüzden bazen çalışmak bile istemiyorsunuz"

Karşılaşmada 10 kişi kalmasalardı rahat galibiyet alabilecekleri aktaran Okan Buruk, "Hakem burada oyuna dahil oldu, gerekeni yaptı. İkinci yarının başından itibaren şanssız iki gol yedik. Galatasaraylı oyuncuları emeklerinden dolayı tebrik ederim. Bu ayrı. Onların da verdiği bir emek var. Adil bir ortamda yarışmıyoruz. Maddi anlamda da. Bu yüzden bazen çalışmak bile istemiyorsunuz. Bugün de o günlerden biriydi. Ben böyle hakemlerin olduğu ortamda bulunduğum için çok utanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Böyle olayların olmaması için konuşuyorum"

Her hafta böyle olayları yaşadıklarını ifade eden Buruk, sözlerini söyle sürdürdü:

"Bizden sonrakiler alışmasın diye bunları konuşuyorum. Dikkatli olmak gerekiyor. Hakemlerin de takımlara saygı duyması ve emeklerini boşa çevirmemesi gerekiyor. Ümit hoca bugün bunu yaptı. O da gittiğinde üzülecektir ama çok üzüldükleri düşünmüyorum. Haftaya öbür hafta maç alacaktır. Başkanlar, oyuncular, hocalar gidiyor ama baktığınız aman 3 hafta sonra Ümit hoca tekrar maç yönetecek."