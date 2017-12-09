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Okan Buruk, Tudor’un Elini Sıkmadı

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Okan Buruk, Tudor’un Elini Sıkmadı
TM Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından Igor Tudor'la ortak alanda karşılaştı.

TM Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından Igor Tudor'la ortak alanda karşılaştı. Tudor, Buruk'a elini uzatırken, Okan Buruk kendisine uzatılan eli sıkmadı.

Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray maçının 62. dakikasında hakem Ümit Öztürk tarafından tribüne gönderildiği için, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısına çıkamadı. Bunun üzerine maç sonunda ortak alanda gazetecilere açıklamalarda bulunan Buruk, açıklamanın bitmesinin ardından koridorda Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'la karşılaştı. Mücadelede iki teknik adam hararetli bir tartışma yaşarken, bunun sonucunda Okan Buruk tribüne gönderilen taraf olmuştu. Koridorda yaşanan karşılaşmada Tudor, Okan Buruk'un elini sıkmak isterken, Akhisarspor Teknik Direktörü Buruk kendisine uzatılan eli geri çevirdi ve Tudor'a olan tepkisini gösterdi.

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