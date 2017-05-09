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OKÇULARIMIZ HEDEFE KİLİTLENDİ

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OKÇULARIMIZ HEDEFE KİLİTLENDİ
Antalya'da start alacak olan Gençlik Kupası Gençler ve Kadetler Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Samsun Okçuluk Gençlik Spor Kulübü ve Kuzey Okçuluk Kulübü sporcuları hazırlıklarını tamamladı

Gençlik Kupası Gençler ve Kadetler Okçuluk Türkiye Şampiyonası Antalya'da start alıyor. Katıldıkları Ulusal ve Uluslararası organizasyonlarda önemli başarılar elde ederek okçulukta Samsun'u zirveye çıkartan Samsun Okçuluk Gençlik Spor Kulübü Okçuları, Kuzey Okçuluk Kulübü sporcuları ile birlikte 18 sporcu ilimizi temsil edecek. Dört gün sürecek olan şampiyona Pazar günü yapılacak olanr final müsabakaları ile sona erecek. Yoğun bir çalışma temposundan sonra Antalya'ya giden sporcularımız burada yaptıkları son çalışmanın ardından hazırlıkları tamamlayacak.

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