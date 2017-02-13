  • BIST 88.578
  • Altın 144,579
  • Dolar 3,6756
  • Euro 3,8971
  • Samsun 2 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 4 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 2 °C
  • Amasya 0 °C
  • Rize 4 °C
  • Trabzon 5 °C
  • Editör: 'Müdür bey, haberiniz ola'
  • Güçlü ve lider Türkiye bazılarını telaşlandırdı
  • Mide küçültmede bir ölüm daha
  • Editör: 'Müdür bey, haberiniz ola'
  • Güçlü ve lider Türkiye bazılarını telaşlandırdı
  • Mide küçültmede bir ölüm daha
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

OKERMAN: HEDEF LiGDE KALMAK

»
OKERMAN: HEDEF LiGDE KALMAK
Canik Belediyespor Erdal Yeğin’den boşalan Başantrenörlük koltuğuna Erman Okerman’ı getirerek dün ilk maçına çıktı. Okerman karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada hedeflerinin ligde kalmak olduğunu söyledi

Kadınlar Basketbol Ligi’nde Samsun Canik Belediyesporlu oyuncuların bir hayli istekli göründüğü maçı Canik Belediyespor son periyottaki savunmadaki hataları nedeniyle 57-59 kaybederken, takımla birlikte ilk maçına çıkan çiçeği burnunda Başantrenör Erman Okerman’da ilk mağlubiyetini almış oldu. Okerman takım adına umut dolu açıklamalarda bulundu. 

HEDEFİMİZ LİGDE KALMAK
Takımın başına 4 gün önce gelen Okerman, “Dünkü maçta sahada birçok şeyi yaptığımızı düşünüyorum. Hatay Büyükşehir Belediyespor gibi hücum gücü yüksek bir takımı 59 sayıda tutmak bence olağanüstüydü. Özellikle bizim savunma zaafı olan bir takımın bu şekilde bir maç oynaması beni çok sevindirdi. Kritik dakikaları daha doğru oynamamız gerekiyor. Önümüzde Tosyalı Toyo Osmaniye GSK deplasmanı ve evimizde oynayacağımız MBK Doğuş Hastanesi maçı var. Onlara daha iyi hazırlanmamız gerekiyor. Durumumuz ortada, 2 galibiyetle ligin sonundayız. Dolayısıyla tek hedefimiz ligde kalmaktır” dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BOYNU BÜKÜK TERK ETTİLER13 Şubat 2017 Pazartesi 02:50
  • PFDK: Ölmez, FETÖ nedeniyle ayrılmadı12 Şubat 2017 Pazar 19:42
  • Mehmet Aslantuğ'a yakıştı12 Şubat 2017 Pazar 19:34
  • ÇARŞAMBASPOR FIRSAT TEPTİ12 Şubat 2017 Pazar 19:07
  • CANİK'TE OKERMAN DA ÇARE OLMADI12 Şubat 2017 Pazar 18:56
  • LADİK BİR PUANLA YETİNDİ12 Şubat 2017 Pazar 18:43
  • Sivassport: 2 Samsunspor: 1 Maçın Özeti12 Şubat 2017 Pazar 14:08
  • TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM11 Şubat 2017 Cumartesi 10:00
  • İş adamlarından '50 bin bilet'11 Şubat 2017 Cumartesi 09:30
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK11 Şubat 2017 Cumartesi 09:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti