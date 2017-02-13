OKERMAN: HEDEF LiGDE KALMAK

Canik Belediyespor Erdal Yeğin’den boşalan Başantrenörlük koltuğuna Erman Okerman’ı getirerek dün ilk maçına çıktı. Okerman karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada hedeflerinin ligde kalmak olduğunu söyledi

Kadınlar Basketbol Ligi’nde Samsun Canik Belediyesporlu oyuncuların bir hayli istekli göründüğü maçı Canik Belediyespor son periyottaki savunmadaki hataları nedeniyle 57-59 kaybederken, takımla birlikte ilk maçına çıkan çiçeği burnunda Başantrenör Erman Okerman’da ilk mağlubiyetini almış oldu. Okerman takım adına umut dolu açıklamalarda bulundu.

HEDEFİMİZ LİGDE KALMAK

Takımın başına 4 gün önce gelen Okerman, “Dünkü maçta sahada birçok şeyi yaptığımızı düşünüyorum. Hatay Büyükşehir Belediyespor gibi hücum gücü yüksek bir takımı 59 sayıda tutmak bence olağanüstüydü. Özellikle bizim savunma zaafı olan bir takımın bu şekilde bir maç oynaması beni çok sevindirdi. Kritik dakikaları daha doğru oynamamız gerekiyor. Önümüzde Tosyalı Toyo Osmaniye GSK deplasmanı ve evimizde oynayacağımız MBK Doğuş Hastanesi maçı var. Onlara daha iyi hazırlanmamız gerekiyor. Durumumuz ortada, 2 galibiyetle ligin sonundayız. Dolayısıyla tek hedefimiz ligde kalmaktır” dedi.