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Oklu Kirpi Avlayana Bin 600 Tl Para Cezası

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Oklu Kirpi Avlayana Bin 600 Tl Para Cezası
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, avlanması yasak oklu kirpiyi çeşitli zamanlarda avladığı belirlenen 4 avcıya toplam bin 600 lira para cezası kesildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, avlanması yasak oklu kirpiyi çeşitli zamanlarda avladığı belirlenen 4 avcıya toplam bin 600 lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Koçlu köyünde C.A., B.A., İ.A. ve R.A. isimli şahısların, avlanması yasak olan oklu kirpiyi çeşitli zamanlarda avladığını belirledi.

Jandarma ekipleri tarafında gözaltına alınan 4 kişiye Kadirli Orman İşletme Müdürlüğü tarafından toplam bin 600 lira idari para cezası kesildi.

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