Okm’de “Osmanlı Neden Farklıydı?” Konferansı Düzenlenecek

Adapazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 12 Aralık Salı günü saat: 19.30'da Orhangazi Kültür Merkezi'nde "Osmanlı Neden...

Adapazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 12 Aralık Salı günü saat: 19.30'da Orhangazi Kültür Merkezi'nde "Osmanlı Neden Farklıydı" konulu konferans düzenleniyor.

TRT Sunucusu Pelin Çift'in sunumu ve Prof.Dr Ahmet Şimşirgil'in katılımı ile 12 Aralık Salı Günü saat: 19.30'da başlayacak konferansta Osmanlı Tarihi, Osmanlı'nın farklılığı ve dünyayı asırlardır nasıl adalet içinde yönettiği konular anlatılacak. Konferansa isteyen herkes katılabilecek.