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Okt Trailer’den Çalışanlarına Yılbaşı Kutlaması

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Okt Trailer’den Çalışanlarına Yılbaşı Kutlaması
OKT Trailer yöneticileri ve çalışanları, OKT Erken Yılbaşı etkinliğinde bir araya geldi.

OKT Trailer yöneticileri ve çalışanları, OKT Erken Yılbaşı etkinliğinde bir araya geldi.

2017 yılına erken giriş yapan OKT Trailer, 300 çalışanı ve aileleriyle Akarsu Park'ta yeni yıla merhaba dedi. Çalışanlarına 2016 yılının yorgunluğunu atmaları ve aileleriyle birlikte yeni yıla girmeleri için yılbaşı gecesi düzenleyen OKT Trailer yönetimi, 2017 yılına çocuklara ve yetişkinlere hediye dağıtarak erken bir giriş yaptı. Yılbaşı gecesi kutlamasına OKT Trailer Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, Genel Müdür Hakan Maraş, yönetim kurulu üyeleri, OKT Trailer çalışanları ve aileleri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan OKT Trailer Genel Müdür Hakan Maraş, kuruldukları günden beri yenilikçi bir şekilde hareket ettiklerini ifade ederek," 35 yıllık bir tecrübemiz var. OKT Tariler bayrağını ülkemizde ve dünya genelinde en iyi şekilde dalgalandırmak ve müşterimize en iyi hizmeti vermek birinci görevimiz. 2016 yılında tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan 54 bin litre kapasiteli akaryakıt tankeriyle Türkiye'nin ilk ve tek yerli en yüksek hacimli tankerini ürettik. Bu tankerin daha fazla taşıma kapasitesi ve artan manevra kabiliyetiyle yüksek tonajlı taşımacılığı gerçekleştirdik. Şimdiden herkese mutlu yıllar" dedi.

OKT Trailer Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş ise, "Bugün Dünya genelinde ulaşmış olduğumuz her noktada Türkiye'nin ve OKT'nin adından söz ettiriyoruz. Bu başarı hepimizin başarısıdır. Toplum olarak zor günler geçiriyoruz. Birlik ve beraberlik duygularımızı daha güçlü hale getirerek işimize daha çok sarılarak daha çok üretim yaparak zorlukları aşacağız" dedi.

Okt Trailer’den Çalışanlarına Yılbaşı Kutlaması

Okt Trailer’den Çalışanlarına Yılbaşı Kutlaması

Okt Trailer’den Çalışanlarına Yılbaşı Kutlaması

Okt Trailer’den Çalışanlarına Yılbaşı Kutlaması

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