Okul Aile Birliği Servis Araçlarını Denetledi

Türkiye genelinde sık sık ulusal televizyon ve gazetelerde yer alan öğrenci servislerinin karıştığı trafik kazalarına ait haberlerin ardından harekete...

Türkiye genelinde sık sık ulusal televizyon ve gazetelerde yer alan öğrenci servislerinin karıştığı trafik kazalarına ait haberlerin ardından harekete geçen Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki 15 Eylül Ortaokulu öğrenci velileri, trafik ekipleriyle birlikte öğrenci servislerini denetledi.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri ile Okul Aile Birliği Başkanı Kader Özgen'in öncülüğünde gerçekleşen denetimlerde; servis araçlarının genel kontrolleri, koltuklardaki emniyet kemerleri, ehliyet, ruhsat, sigorta belgeleri, araçlardaki hosteslerin çalışmaları gibi konulara mercek altına alındı.

Okula servisi yapan 5 aracın denetlendiği çalışmalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanamadı.

15 Eylül Ortaokulu Aile Birliği Başkanı Kader Özgen, "Çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde okula ulaşabilmelerinin yanı sıra öğrenci servislerinin sorumluluklarında bulunan her şeye dikkat edip etmediğini gözlemleyebilmek için kısacası çocuklarımız için bu denetimi gerçekleştirdik" dedi.

Çocuklarının servis araçlarında güvende olup olmadığını kendi gözleriyle görmek istedikleri için söz konusu denetim çalışmasına öncülük ettiklerini kaydeden Okul Aile Birliği Üyesi Özlem Topuz da, "Bu uygulamayı iyi ki yapmışız. Ben şahsen; her anneden, her okuldan, herkesten bu tarz duyarlılık bekliyorum. Ben; bir şeyin ne kadar çok denetlenirse, o kadar iyi gideceğine inanıyorum. O yüzden de hiç denetlemeyi bırakmayalım. Zira çocuklarımızın başlarına her şeyin gelebileceği bir zamandayız. Bu yüzden bu uygulama çok güzel oldu" ifadelerini kullandı.

Okul aile birliği olarak çocuklarını kime ve hangi şartlarda emanet ettiklerini yerinde gözlemleyebilmek için söz konusu uygulamayı gerçekleştirdiklerini anlatan Okul Aile Birliği Üyesi Namık Tuncel ise; "Servis araçları ne durumda? Şoförler ne durumda? Araçların evrakları tam mı? Bunları denetledik. Bu tür çalışmanın bundan sonra özellikle köyler olmak üzere tüm okul servislerinde yapılmasını istiyoruz. Çünkü "Ah keşke" demekle hiçbir şey geri gelmiyor. Bizim derdimiz, "Ah keşkeler" olmasın. Bugün her akşam televizyonları açtığımızda trafik kazalarını görüyoruz. Bu kazaların en büyük sebebi ihmalkarlık, umursamazlık, trafik kuralları ihlalleridir. Bunların yanı sıra da biz velilerin sorumsuz davranmaları da bu etkenlerden biri. Ben her velinin ve okul aile birliklerinin yaşadıkları kentlerde emniyet ve jandarmadan destek isteyerek bu tür denetim çalışmalarını rahatlıkla yapabileceklerine inanıyorum" dedi.

Denetimi koordine eden Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetim Büro Amirliği Personelinden Polis Memuru Seyit Yıldırım da, 15 Eylül Ortaokul Aile Birliği üyeleriyle birlikte okulun servis araçlarını denetlemekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Allah'a şükür denetimlerde herhangi bir eksiklik çıkmadı. Araçlarda emniyet kemerleri eksiksizdi. Servis şoförleri yeterli belgelere sahipti. Araçlar da bakımlıydı. Çocuklarımızın güvenli bir şekilde okula gidip gelmeleri bizleri sevindirdi" ifadelerini kullandı.

Servis şoförlerinin taşıdığı yükün çok ağır olduğunun altını çizen Seyit Yıldırım, "Her servis şoförü ülkemizin geleceğini taşıyorlar. Geleceğin profesörlerini, belki de cumhurbaşkanlarını, başbakanlarını taşıyorlar. Bu yüzden de servis şoförleri işlerini yaparken, çocuklarımızı üzmede çocuklarımıza herhangi bir zarar gelmeden, onları evlerinden alıp, okula, yine aynı şekilde okuldan alıp, evlerine güvenli bir şekilde taşımak zorundadırlar" diye konuştu.